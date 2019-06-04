Иран призвал США изменить подход к международным отношениям

Тегеран, , 13:34 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на инициативу Госсекретаря США Майка Помпео начать переговоры с ИРИ «без предварительных условий» призвал США сперва изменить свой подход к международным отношениям и начать превращать слова в действия, сообщает иранское информационное агентство «Mehr».

По словам дипломата, Иран не верит «игре словами» Помпео. Несмотря на громкие заявления, США по-прежнему будут продолжать вести антииранскую кампанию и давить на Исламскую республику, что является полностью неверным подходом. Для того, чтобы начать переговоры с ИРИ, Вашингтон должен «проявлять уважение к иранской нации» и начать выполнять свои обязательства по международным соглашениям.

Раннее в мае президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию заявил о готовности США вести переговоры с Ираном. Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с инициативой проведения переговоров с ИРИ «без предварительных условий».