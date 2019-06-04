Спикер парламента ИРИ: Политика Абу-Даби и Эр-Рияда играет против них самих

Тегеран, , 14:37 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе переговоров с послом Сирии в Тегеране Аднаном Махмудом заявил, что недавний саммит в Мекке не принес никаких результатов для решения региональных проблем. Более того, текущая политика Саудовской Аравии и ее союзника ОАЭ в конечном счете сыграет против них самих, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Али Лариджани поблагодарил правительство и народ Сирии за поддержку Ирана в ходе встречи в Мекке и добавил, что арабские лидеры, слепо следующие воле США, продолжают наступать на одни и те же грабли. Иранский парламентарий отметил, что арабские государства терпят поражения в осуществлении своей региональной политики: так, их антисирийская коалиция потерпела фиаско.

Сирийский дипломат подчеркнул, что сегодня одна из ключевых проблем — это противостояние планам США на Ближнем Востоке, для чего необходима консолидация Фронта сопротивления. По мнению Аднана Махмуда, Иран является «стратегической основой региона» и он может помочь это осуществить.

Ранее в Мекке состоялся экстренный саммит под эгидой ЛАГ. На повестке дня стояли палестинский, сирийский вопрос, а также атака на танкеры ОАЭ в Персидском заливе.