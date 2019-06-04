Президент Ирана: чтобы начать переговоры, США должны вернуться в СВПД

Тегеран, , 12:13 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал США вернуться в СВПД прежде, чем заявлять о желании вести диалог с Ираном. Пока Вашингтон вновь не начнет соблюдать «ядерную сделку», никаких переговоров не будет, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Президент Ирана отметил, что в прошлом враги Ирана призывали страну заключить «ядерную сделку», приняв их условия, однако сейчас отрекаются от своих же обязательств. Именно США, «разрушившие сделку» и покинувшие стол переговоров, должны нормализовать ситуацию, в противном случае у Ирана нет иного выбора, кроме как продолжить сопротивление. Хасан Рухани также подчеркнул, что любой вопрос можно решить только тогда, «когда враг осознает, что выбранная им политика неверна».

Раннее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию заявил о готовности США вести переговоры с Ираном. Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с инициативой проведения переговоров с ИРИ «без предварительных условий».