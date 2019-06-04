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Ляшко призвал Зеленского «не бояться» и подписать закон об импичменте

Политика

Пятый президент Украины Петр Порошенко испугался и не позволил парламентской коалиции принять закон об импичменте, заявил депутат от «Радикальной партии»

Киев, 4 июня 2019, 11:54 — REGNUM  Парламент и президент Украины должны принять законы об импичменте президента и о создании временных следственных комиссий (ВСК) Верховной рады. Об этом 4 июня заявил в кулуарах парламента Украины глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Он сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко испугался и не позволил парламентской коалиции принять закон об импичменте.

«Убеждал Порошенко проголосовать, он испугался, не проголосовал. Не великий президент, а боягуз, потому что боится ответственности, боится выйти к людям… Я автор этого закона. Мы зарегистрировали закон об импичменте в 2015 году. Порошенко делал все, чтобы заблокировать и не принять этот закон. Президент, независимо от его фамилии, должен отвечать перед гражданами. В стране не должно быть ни одного человека, который был бы неподконтролен гражданам и закону. Поэтому нужно проголосовать закон об импичменте, отменить депутатскую, судейскую и президентскую неприкосновенность, чтобы все были равны перед законом», — сказал Ляшко.

При этом Ляшко выразил надежду на то, что президент Владимир Зеленский подпишет законы об импичменте и о создании ВСК.

«Надеюсь, что Зеленский не побоится подписать этот закон об импичменте, который будет принят, как и закон о ВСК, потому что это реальные инструменты парламентского контроля. Вот и увидим, насколько его программа отвечает его действиям. Порошенко тоже декларировал и открытые списки, и смену избирательной системы, и ответственность власти перед гражданами. Только все это закончилось на бумаге, забыли о программе сразу после выборов», — напомнил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на сайте парламента опубликован текст президентского законопроекта №10 340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Также на сайте парламента появился текст законопроекта «О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения президентом государственной измены или другого преступления».

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