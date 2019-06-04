Иран подал жалобу в международную организацию авиации на ряд государств

Тегеран, , 16:50 — REGNUM Иран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в отношении ряда государств в связи с их отказом заправлять иранские пассажирские самолеты. Об этом сообщил заместитель главы Организации гражданской авиации ИРИ Мортеза Дехкан иранскому информационному агентству «IRNA».

По словам чиновника, санкции Вашингтона в отношении иранской гражданской авиации «противоречат всем международным нормам и гуманитарным лозунгам США». Они направлены на то, чтобы незаконно отрезать иранцев от всего остального мира. Мортреза Дехкан с сожалением отметил, что, несмотря на длительные переговоры и консультации, проблема с заправкой иранских самолетов все равно существует из-за санкций.

Раннее 25 мая рейс Франкфурт-Тегеран был задержан на 8 часов в германском аэропорту из-за проблем с заправкой.