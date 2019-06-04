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Представитель ООН поблагодарила Иран за гостеприимное отношение к беженцам

Политика

Несмотря на все сложности, Иран является одним из мировых лидеров по количеству принятых беженцев

Тегеран, 4 июня 2019, 12:27 — REGNUM  Глава управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Ирис Беном в ходе встречи с представителем МИД Ирана в Мешхеде Аббасом Арбабом Халесом заявила, что в течение последних 40 лет Иран оказывал широкий спектр услуг для иностранных беженцев и проявлял к ним настоящее гостеприимство, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Ирис Бенсом поблагодарила власти Ирана за то, что, несмотря на все сложности, связанные с ассимиляцией мигрантов, ИРИ является одним из мировых лидеров по количеству принятых беженцев.

Представитель МИД Ирана, в свою очередь, отметил, что более 1000 афганских беженцев ежедневно незаконно проникает в страну, и лишь половина из них депортируется обратно. В остане Хорасан-Резави на текущий момент проживает около 600 000 афганских мигрантов, львиная доля которых не имеет документов.

В то же время, число иракских переселенцев уменьшается. В разгар войны против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирана находилось до 450 000 иракских граждан, однако сейчас их число не превышает 40 000.

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Зарубежная хроника
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