Представитель ООН поблагодарила Иран за гостеприимное отношение к беженцам

Тегеран, , 12:27 — REGNUM Глава управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Ирис Беном в ходе встречи с представителем МИД Ирана в Мешхеде Аббасом Арбабом Халесом заявила, что в течение последних 40 лет Иран оказывал широкий спектр услуг для иностранных беженцев и проявлял к ним настоящее гостеприимство, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Ирис Бенсом поблагодарила власти Ирана за то, что, несмотря на все сложности, связанные с ассимиляцией мигрантов, ИРИ является одним из мировых лидеров по количеству принятых беженцев.

Представитель МИД Ирана, в свою очередь, отметил, что более 1000 афганских беженцев ежедневно незаконно проникает в страну, и лишь половина из них депортируется обратно. В остане Хорасан-Резави на текущий момент проживает около 600 000 афганских мигрантов, львиная доля которых не имеет документов.

В то же время, число иракских переселенцев уменьшается. В разгар войны против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирана находилось до 450 000 иракских граждан, однако сейчас их число не превышает 40 000.