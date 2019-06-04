Более 20 сотрудников воронежского Госавтонадзора скрывали доходы

Воронеж, , 11:51 — REGNUM 21 сотрудник окружного управления Госавтонадзора за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства привлечен к дисциплинарной ответственности по представлению прокурора Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 4 июня старший помощник облпрокурора Михаил Усов.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, которая проводилась в Юго-Восточном межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В частности, прокуроры обнаружили случаи предоставления недостоверных сведений о доходах и имуществе со стороны сотрудников ведомства — в том числе начальниками отделов и их заместителями.

По итогам проверки прокурор области внес представление начальнику управления, по итогам его рассмотрения 21 сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2018 года к ответственности за нарушения при заполнении деклараций о доходах и имуществе по итогам прокурорской проверки были привлечены трое заместителей главы департамента здравоохранения Воронежской области и несколько главных врачей воронежских больниц. Так, прокуроры нашли «забытые» банковские счета с крупными суммами, земельные участки, а также родственников — учредителей частных медорганизаций. В департаменте здравоохранения нарушения связали с ошибками.

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