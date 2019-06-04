МАГАТЭ вновь подтвердило соблюдение Ираном «ядерной сделки»

Тегеран, , 11:52 — REGNUM Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в своем ежеквартальном докладе подтвердило соблюдение Ираном положений СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Согласно отчету МАГАТЭ, несмотря на то, что в начале мая Иран приостановил выполнение части обязательств по СВПД, он не вышел за пределы по обогащению урана, установленные для него в 2015 году. Текущие ядерные запасы страны также не выходят за лимит «ядерной сделки». Так, на текущий момент Иран имеет в резервах 125,2 тонны тяжелой воды из разрешенных 130. Запас обогащенного урана равняется 174,1 кг, что также соответствует разрешенному лимиту.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора и возобновил санкции в отношении ИРИ. В мае 2019 года Иран приостановил часть своих обязательств по соглашению.