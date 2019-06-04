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Глава МИД Саудовской Аравии: Катар вновь искажает факты

Политика

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что искажением фактов Катар “не удивляет его”

Эр-Рияд, 4 июня 2019, 12:34 — REGNUM  3 июня министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель Аль-Джубейр заявил о том, что Катар вновь искажает факты, и это не удивляет его. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, заявление было сделано после саммита в Мекке, когда Катар раскритиковал антииранскую риторику государств-участников саммита.

Аль-Джубейр отметил, что страны, отвечающие за свою позицию и контролирующие свои решения, предлагают замечания во время конференций, но не после.

Катар изменил свою позицию в отношении коммюнике, опубликованных Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лигой арабских государств, посчитав, что данные сообщения отражают американский взгляд на внешнюю политику Ирана.

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Зарубежная хроника
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