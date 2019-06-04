Конституционный совет Алжира перенес президентские выборы

Алжир, , 12:01 — REGNUM 3 июня Конституционный совет Алжира принял решение отложить президентские выборы, которые были назначены на 4 июня. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, решение было принято по причине отсутствия кандидатов, которые готовы побороться за президентское кресло.

Конституционный совет отклонил две кандидатуры, которые ранее подавали заявку. Полагают, что перенос выборов расширит полномочия действующего президента. Абделькадер Бенсала, бывший спикер верхней палаты парламента Алжира, в настоящее время исполняет обязанности президента.

После ухода с поста президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики протесты в стране не прекратились: демонстранты требовали формирования новой политической элиты взамен той, что находится у власти с момента достижения независимости — 1962 года.