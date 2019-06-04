Франция обеспокоена смертным приговором своим гражданам за связи с ИГИЛ*

Багдад, , 13:25 — REGNUM 3 июня французские власти выразили обеспокоенность по поводу того, что в Ираке было вынесено несколько смертных приговоров гражданам Франции. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, причиной подобных решений стали подозрения в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Группа авторитетных французских юристов считает, что казнь девяти французских граждан за связи с террористической группировкой оставит неизгладимый след на президентстве Эммануэля Макрона.

В открытом письме, адресованном Макрону и опубликованном на сайте французского радио Franceinfo, 44 юриста призвали сохранить жизнь этим людям, независимо от тяжести предполагаемых преступлений, так как иначе этот случай станет «большим позором» для страны. Разрешение казнить 9 граждан Франции означало бы то, что Франция взяла на себя риск встать в один ряд с такими государствами, как Китай, Саудовская Аравия, Ирак и США, где смертная казнь до сих пор не отменена.