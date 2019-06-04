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Министерство туризма Китая предупредило граждан об опасности поездок в США

Политика

Предупреждение будет действовать до 31 декабря 2019 года

Министерство туризма Китая предупредило граждан об опасности поездок в США
Криминал. США

Пекин, 4 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Министерство культуры и туризма Китая выпустило предупреждение для китайских туристов о путешествиях в США, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

В предупреждении отмечается, что на фоне частной стрельбы, грабежей и краж в Соединенных Штатах, которые участились в последнее время, министерство в полной мере информирует граждан Поднебесной о всех рисках посещения этой страны.

Китайских граждан также призывают узнать как можно больше информации о ситуации с общественной безопасностью в США, а также о законодательстве и нормах, действующих в стране, дабы быть во всеоружии. Предупреждение будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что отношения между Китаем и США обострились после того, как последние ввели торговые пошлины на импорт китайской продукции на общую сумму $200 млрд. Кроме того, нападкам подвергся и китайский технологический гигант Huawei.

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Китайско-американские отношения
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