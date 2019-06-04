Советник президента США: палестинцы не могут управлять страной без Израиля

Рамалла , , 13:31 — REGNUM 3 июня Джаред Кушнер, старший советник президента США, заявил о том, что «палестинцы еще не готовы к самоуправлению без помощи Израиля». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Кушнер подчеркнул, что палестинцы имеют право на самоопределение. Заявление было сделано Кушнером в интервью американскому новостному веб-ресурсу Axios.

Советник Дональда Трампа также отметил, что палестинцам необходимо создать справедливую судебную систему, обеспечить свободу прессы, свободу слова и вероисповедания.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли палестинцы управлять страной без политического и военного вмешательства Израиля в их внутренние дела, Кушнер сказал, что это «высокая планка, которую надо достичь».

Палестинцы отвергли план Трампа, который был назван «сделкой века». Арабы упрекают американцев в том, что они заняли произраильскую позицию и намерены лишить палестинцев права на свое государство.