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Турция: мы не останемся безучастными к притеснению турок-киприотов

Политика

Министр энергетики Турции: «Те, кто положили глаз на права турок-киприотов, должны сегодня же отказаться от своих безумных поступков»

Анкара, 4 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез заявил: «Нам не нужно нарушать чьи-то права, и мы также не хотим, чтобы нарушались наши. Наша забота — эксплуатировать ресурсы, залегающие в принадлежащем нам районе, во имя спокойствия, процветания и развития нашего народа. Те, кто ведут в Средиземноморье грязные делишки и положили глаз на права турок-киприотов, должны сегодня же отказаться от своих безумных поступков».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез, в частности, отметил: «В Средиземном море наш флаг развевается на двух кораблях-гигантах — Fatih и Yavuz. Как мы постоянно заявляли, вопросом первостепенной важности в ходе осуществляемых нами геологоразведочных работ остаётся полная защита прав нашей страны и Турецкой Республики Северного Кипра. Мы стали главными поборниками международного права в нашем регионе». Министр добавил: «Как ранее Турция не осталась безучастной к притеснению турок-киприотов, так и сегодня она не окажется простым наблюдателем».

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Зарубежная хроника
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