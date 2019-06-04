Турция: мы не останемся безучастными к притеснению турок-киприотов

Анкара, , 12:32 — REGNUM Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез заявил: «Нам не нужно нарушать чьи-то права, и мы также не хотим, чтобы нарушались наши. Наша забота — эксплуатировать ресурсы, залегающие в принадлежащем нам районе, во имя спокойствия, процветания и развития нашего народа. Те, кто ведут в Средиземноморье грязные делишки и положили глаз на права турок-киприотов, должны сегодня же отказаться от своих безумных поступков».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез, в частности, отметил: «В Средиземном море наш флаг развевается на двух кораблях-гигантах — Fatih и Yavuz. Как мы постоянно заявляли, вопросом первостепенной важности в ходе осуществляемых нами геологоразведочных работ остаётся полная защита прав нашей страны и Турецкой Республики Северного Кипра. Мы стали главными поборниками международного права в нашем регионе». Министр добавил: «Как ранее Турция не осталась безучастной к притеснению турок-киприотов, так и сегодня она не окажется простым наблюдателем».