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На первую торговую выставку Китай — Африка приедут представители 53 стран

Политика

В настоящее время уже готовится целый ряд проектов сотрудничества с 39 странами Африки

Чанша, Китай, 4 июня 2019, 11:40 — REGNUM  В общей сложности 53 африканские страны подтвердили свое участие в первом Китайско-Африканском экономическом и торговом ЭКСПО, которое пройдет с 27 по 29 июня в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Международные организации, включая Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирную продовольственную программу ООН и Всемирную торговую организацию (ВТО), направят своих представителей на выставку, отметил заместитель губернатора провинции Хунань Хэ Баосян во время пресс-конференции.

Выставка пройдет в городе Чанша, столице провинции Хунань, и привлечет более 1,5 тыс. иностранных гостей и свыше 5 тыс. гостей из Китая, а также более 3,5 тыс. участников мероприятия, покупателей и посетителей-специалистов.

В настоящее время, по словам Хэ, уже готовится целый ряд проектов сотрудничества с 39 странами Африки, включая инвестиции и торговые проекты, которые будут подписаны во время мероприятия.

Выставка создавалась как новый механизм экономического и торгового сотрудничества между Китаем и странами Африки в рамках Форума сотрудничества Китай — Африка. В 2018 году торговля между Китаем и странами Африки достигла $204,2 млрд, что на 20% выше относительно 2017 года. Китай при этом вот уже десять лет подряд является крупнейшим торговым партнером Африки.

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Китай и страны Африки
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