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Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии

Политика

Глава МИД Турции выступил на саммите ОИС в Мекке

Анкара, 4 июня 2019, 12:05 — REGNUM  Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи, произнесенной на 14-м внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Мекке остановился на теме сирийского конфликта. Он заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии и делает все возможное для оказания помощи сирийцам, в том числе и за столом переговоров.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу также отметил, что Турция поддерживает усилия ООН по урегулированию конфликтов в Ливии и Йемене и выступает за сохранение независимости и территориальной целостности и этих стран. Министр затронул и тему нагорно-карабахского конфликта. Он напомнил, что 20% территории Азербайджана оккупированы. По его мнению, нагорно-карабахская проблема должна быть решена в соответствии с принципом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, применимых норм международного права и соответствующих резолюций ООН. Глава МИД Турции также отметил, что Турция высоко оценивает солидарность ОИС с турками-киприотами, которые оказались несправедливой изолированы. Мевлют Чавушоглу призвал страны Организации исламского сотрудничества оказать, что они уделяют вопросу защиты религиозных прав мусульманских меньшинств на Западе, в странах Азии, а также других регионах мира свое самое пристальное внимание.

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Зарубежная хроника
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