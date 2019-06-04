В Новосибирской области 20 муниципальных депутатов не отчитались о доходах

Новосибирск, , 11:34 — REGNUM В Новосибирской области 20 муниципальных депутатов не представили сведения о своих доходах. Об этом на совещании сегодня, 4 июня, рассказала заместитель руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства региона Татьяна Деркач, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что информация направлена в соответствующие советы муниципальных районов и в областную прокуратуру.

По официальным данным, сведения о доходах за отчётный период 2018 года представили более 13,2 тысяч гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области и муниципальные должности. В 2019 году декларанты впервые представляли справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в электронном виде в форме СПО «Справки БК».

Сейчас все эти сведения анализируются. Если возникнут сомнения, то будут инициированы проверки достоверности и полноты представленных сведений.

Отметим, что непредставление сведений о доходах является основанием для досрочного прекращения полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после проверок сведений о доходах новосибирских чиновников за 2017 год к дисциплинарной ответственности привлечено 93 служащих, двое из них были уволены в связи с утратой доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: За ошибки в декларации 93 новосибирских чиновника наказаны, пятеро уволены