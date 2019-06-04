Копенгаген, , 12:43 — REGNUM Датская народная партия и её председатель Кристиан Туельсен Даль после сложной предвыборной кампании готовятся к очередному провалу, но на этот раз на выборах в датский парламент. Ожидается, что партия сумеет набрать лишь 9,9% голосов, что является худшим показателем «желтых» (цвет Датской народной партии) за последние восемь лет. На выборах 2015 года партия получила 21,1% голосов, что сделало её второй партией в Фолькетинге и крупнейшей в «синем блоке». Однако и четыре года назад «желтым» предсказывали плохие результаты — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В своем заявлении председатель Датской народной партии Кристиан Туельсен Даль подчеркнул, что его единомышленники будут принимать реальность такой какая она есть. Глава партии также добавил, что он не станет «как иракский министр во время войны в Заливе отрицать действительность», после чего получил в СМИ прозвище «потешный Али».

Кристиан Туельсен Даль высказал свое намерение остаться на руководящем посту партии вне зависимости от результатов выборов.