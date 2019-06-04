Советник Ципраса рассказал о желании Греции получать газ из РФ

Афины , , 11:32 — REGNUM Греция намерена развивать сотрудничество с Российской Федерацией в энергетике. Об этом сказал советник премьер-министра Греции Алексиса Ципраса по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости.

«Фактором развития (Греции) будет использование российских энергетических ресурсов… — сказал советник. — Я вижу большую перспективу в развитии газовой сети, в снабжении Греции российским газом».

Веланис напомнил, что за минувший год РФ и Греция достигли различных договоренностей в морском и судоходном деле, а также в металлургии.

24 мая в министерстве РСО — Алания по вопросам национальных отношений сообщили ИА REGNUM, что в Северной Осетии в рамках Дней греческой культуры (с 20 по 23 июня) пройдет международный экономический форум «Россия — Греция».

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