Датские социал-демократы объявили «10 целей правительства»

Копенгаген, , 11:47 — REGNUM 3 июня представители датской Социал-демократической партии сообщили в своем письменном обращении к СМИ о десяти целях, к которым партия намерена стремиться в случае победы на парламентских выборах 2019 года. К удивлению читателей, какие конкретные цели партия собирается преследовать, в обращении не говорится — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

В связи с данным обращением, председатель Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен заявила: «На нас возлагаются большие надежды, но реализовать все и сразу мы не сможем. Однако мы убеждены в том, что сможем улучшить обстановку в стране». Глава партии также упомянула ряд областей, на которые социал-демократы в ходе предвыборной кампании обращали особое внимание. Речь идет о том, чтобы поубавить свои амбициозные цели в плане защиты окружающей среды и переключиться на борьбу с неравенством в обществе. Помимо этого, в заявлении председателя социал-демократов говорится о намерении продолжать диалог с другими партиями в области миграционной политики и в вопросе выхода на пенсию наименее обеспеченных граждан.

Согласно данным Ritzau Index, возглавляемый социал-демократами «красный блок» может получить до 55,6% голосов избирателей на предстоящих выборах в Фолькетинг.