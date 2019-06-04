ЛАГ осудила Израиль за постройку новых поселений в Восточном Иерусалиме

Рамалла , , 11:59 — REGNUM Лига арабских государств выступила с осуждением решения израильских властей построить более 800 единиц новых поселений на территории Восточного Иерусалима.

Помощник Генерального секретаря ЛАГ по вопросам Палестины и оккупированных арабских территорий Саид Абу Али заявил, что этот шаг приведет к новому витку эскалации палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что одобрение Израилем строительства новых поселений на оккупированных территориях является вопиющем нарушением международного права и резолюций Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает палестинское новостное издание Wafa.

Представитель Лиги арабских государств также подверг критике бездействие международного сообщества и сотрудничество США с Израилем, которое лишь подпитывает проведение агрессивной политики против палестинцев. Абу Али добавил, что любые попытки навязать статус-кво не остановят палестинский народ в его борьбе с оккупацией и его желании реализовать свое законное право на создание независимого палестинского государства.