На севере КНР раскрыта фабрика по производству наркотиков в заброшенной АЗС

Тайюань , Китай, , 11:21 — REGNUM Полиция провинции Шаньси на севере Китая раскрыла фабрику по производству наркотиков внутри заброшенной автозаправочной станции, задержав троих подозреваемых и 2,1 тонн сырья для производства запрещенных веществ, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

В январе текущего года полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси получила информацию о том, что подозрительные граждане окопались на заброшенной автозаправочной станции в уезде Лоуфань. В марте были совершены полицейские рейды.

Расследование показало, что трое подозреваемых нелегально закупили во Внутренней Монголии на севере Китая огромное количество трав эфедры, которые используются в качестве основного сырья для производства метамфетамина или «льда».

На месте было изъято внушительное количество оборудования для производства наркотиков, около 278 граммов метамфетамина, 2,1 тонны твердого сырья и 45 тонн растворителя.

Как сообщало ИА REGNUM, власти провинции Хайнань на юге Китая сожгли сотни килограммов наркотиков, чем подвели черту трехлетней кампании по борьбе наркотиками, которая велась в этой островной провинции.

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