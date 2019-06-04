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На территории Йемена в рамках саудовского проекта обезврежено 72 000 мин

Политика

Только за неделю было обезврежено свыше четырехсот боеприпасов Саудовские власти отчиталась о работе по разминированию территории Йемена

Эр-Рияд, 4 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии заявили, что в рамках работы саудовского гуманитарного проекта по разминированию (MASAM) в последнюю неделю мая на территории Йемена были обезврежены 408 единиц боеприпасов, среди них 19 противопехотных мин, 112 противотанковых мин, четыре взрывных устройства и 273 неразорвавшихся боеприпаса.

Целью данного проекта является демонтаж и последующая ликвидация минных устройств в Йемене для обеспечения безопасной доставки гуманитарных грузов и защиты мирных граждан. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что всего с начала работы проекта было обезврежено более 72 000 мин и боеприпасов.

Отмечается, что ополченцы-хуситы продолжают устанавливать на территории страны противопехотные взрывные устройства, что представляет смертельную угрозу для безопасности жителей Йемена. Всего за последние три года хуситы установили порядка 1,1 миллиона взрывных устройств, в результате подрыва на которых погибли сотни мирных жителей.

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Зарубежная хроника
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