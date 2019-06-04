Рабат заявил о важности развития Африканской зоны свободной торговли

Рабат, , 11:53 — REGNUM Официальный представитель правительства Марокко Мустафа аль-Халфи, выступая на брифинге для прессы после завершения заседания Кабинета министров, заявил, что вступление в силу соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли является историческим событием как для Королевства, так и для всего африканского континента. Он отметил, что Рабат видит благополучное будущее континента в сотрудничестве африканских государств, направленном на достижение лучших условий жизни для всех жителей Африки. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что власти Королевства были одними из основных инициаторов и сторонников заключения соглашения о создании общеафриканской зоны свободной торговли.

Эль-Халфи также подчеркнул стремление Королевства приложить все усилия по выполнению соглашения и полноценному осуществлению его положений. Он отметил, что Марокко крайне заинтересовано в развитии данного проекта, поскольку долгосрочная цель соглашения направлена на увеличение торгового обмена внутри континента на 60% к 2022 году.

Напомним, что соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли вступило в силу в конце мая после его ратификации 22 странами Африканского союза.