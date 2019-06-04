В администрации Зеленского рассказали о распорядке дня президента

Киев, , 11:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше сотрудников аппарата главы государства, заявил первый заместитель главы администрации украинского лидера Сергей Трофимов.

«В 08:30 мы все на работе, чтобы в 09:00 могли полноценно работать, — цитирует «Украинская правда» Трофимова. — Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит».

По его словам, Зеленский выходит из здания администрации только после 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал фотографию, на которой изображена его тренировка в спортзале в здании администрации. Под фотографией он написал: «Хоть гантели не украли».

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