Экс главный федеральный инспектор Оренбуржья выдвинут на выборы губернатора

Оренбург, , 11:02 — REGNUM В Оренбурге региональное отделение партии «Защитники Отечества» при проведении собрания по выдвижению кандидатуры для участия в губернаторских выборах вечером 3 июня столкнулось с проблемой. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии Александр Коваленко, за четыре часа до начала собрания начальник Дома офицеров заявил, что в здании нельзя проводить политические мероприятия.

По словам Коваленко, к решению проблемы пришлось привлекать военную прокуратуру, облизбирком. Делегаты готовы были проводить собрание возле Дома офицеров, когда его начальник снял запрет. В итоге собрание состоялось в кинозале Дома офицеров (присутствовало около 100 человек), замечаний нет.

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Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру полковника в отставке и бывшего главного федерального инспектора по Башкирии и Оренбургской области Петра Капишникова. Он станет кандидатом от «Защитников Отечества» на губернаторских выборах.

В региональном отделении отметили, что изначально на региональном совете партии рассматривались две кандидатуры. Кроме Капишникова предлагалась кандидатура полковника в отставке Николая Калиброва. Но он взял самоотвод.

Напомним, 30 мая на внеочередном заседании Законодательного собрания Оренбургской области депутаты приняли решение о назначении выборов губернатора Оренбуржья на 8 сентября 2019 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора началось с 1 июня 2019 года. Правом выдвижения кандидатов обладают избирательные объединения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня на конференции «Единой России» утверждена кандидатура выдвиженца, врио главы Оренбуржья Дениса Паслера. В настоящее время две партии определились с выдвиженцами на выборы.

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