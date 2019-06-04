Китай вместе с ООН создаст в Ханчжоу первый в мире институт больших данных

Шанхай, Китай, , 11:00 — REGNUM Китайское правительство совместно с ООН анонсировало на двусторонней встрече в Шанхае создание исследовательского института больших данных в городе Ханчжоу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Глава Национального бюро статистики Нин Цзичжэ и заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь подписали меморандум о понимании в связи с планами построить первый в мире исследовательский институт больших данных совместно с Организацией Объединенных Наций.

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Ханчжоу лидирует в Китае в области больших данных и их применения, сотрудничая с целым рядом компаний в этой сфере. По словам Лю, большие данные сыграли важную роль в реализации Повестки для ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также помогли разувающимся странам заполучить доступ к мировым инновациям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 по 29 мая в китайском городе Гуйян прошла Международная выставка больших данных China International Big Data Industry Expo 2019, в которой приняло участие почти вдвое большее количество участников в сравнении с 2018 годом.

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