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Адвокат о возможном участии Калви в ПМЭФ: «Следствие пока не дало ответа»

Политика

Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом дела

Москва, 4 июня 2019, 10:59 — REGNUM  Запрос о предоставлении возможности основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), направленный российским следователям, пока остается без ответа. Об этом сообщил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин в интервью ТАСС.

«Следствие пока не дало ответа на наш запрос», — сказал Клеточкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти РФ положительно относятся к идее участия в ПМЭФ-2019 инвестора Майкла Калви.

Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом дела.

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А также: В Baring Vostok назвали условия участия Майкла Калви в ПМЭФ

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Дело Baring Vostok
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