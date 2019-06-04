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Клинцевич: В Зеленском мир получит клон Трампа

Политика

«Достижения»

Москва, 4 июня 2019, 10:58 — REGNUM  В Совфеде надеются, что президент Украины Владимир Зеленский учтет опыт президента США Дональда Трампа и станет системным политиком, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

«Подготовка стратегии «возвращения Крыма», которую Владимир Зеленский намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе своего визита в Брюссель, наводит на мысль о том, что в лице нового президента Украины мир получил своего рода политический клон Дональда Трампа», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

В том смысле, что и тот, ни другой, при всей разности их, так сказать, кредитной истории, сходятся в главном — их трудно назвать системными политиками, уточнил сенатор.

«Последние заведомо не станут добиваться того, что не имеет ни одного шанса на успех. Так, попытки американского президента реализовать основной слоган своей избирательной компании: «Верну Америки былое величие!», а выход США из ДРСМД и разрыв ядерной сделки с Ираном — прямое следствие этих попыток, породили лишь новые проблемы, заметно снизив планку безопасности в мире», — рассуждает парламентарий.

Клинцеич надеется, что новый президент Украины учтет опыт своего американского коллеги.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

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