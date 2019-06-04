В Южной Корее сменился координатор по политике в отношении КНДР

Сеул, , 10:50 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил нового координатора по политике в отношении КНДР, сообщает 4 июня пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

Отмечается, что на соответствующую должность назначен заместитель начальника офиса по связям с КНДР Ким Чан Су. Занимавший должность советника президента по политике в отношении КНДР Су Хо в мае стал замминистра объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне. Однако в конце мая в КНДР заявили, что Сеул делает недостаточно для улучшения ситуации на полуострове.

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