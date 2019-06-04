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На Среднем Урале после лесного пожара возбудили уголовное дело

Политика

Огонь уничтожил 650 деревьев

Екатеринбург, 4 июня 2019, 10:34 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле после природного пожара возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Пожар произошёл 12 мая. Огонь уничтожил 650 деревьев, общий размер ущерба превысил 6,3 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что возле затопленного Северо-Лебяжинского карьера неизвестные лица подожгли сухую траву. Огонь охватил два гектара. Погибли 150 берёз, 181 сосна и 319 осин.

По факту уничтожения лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнём возбуждено уголовное дело.

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Лесные пожары — 2019
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