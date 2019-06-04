ЗСТ Украины и Турции: Документ застопорился при готовности в 99%

Киев, , 10:33 — REGNUM Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией на сегодняшний день уже готово на 99%, но оставшийся процент относится к принципиальным моментам, поэтому переговоры продолжатся еще какое-то время.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью «Украинскому радио».

«На 99% соглашение готово, остались те детали, которые как раз влияют на цифры», — сказал украинский дипломат.

Он уточнил, что несогласованной остается тематика, связанная с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть сферы услуг, добавив, что Киев не может пойти на какие-то уступки Анкаре, «которые могли бы навредить национальному бизнесу».

Также Боднар заявил, что не стоит ждать «быстрых политических решений», а надо готовиться к тому, чтобы соглашение было сбалансированным — «отвечало бы нашим национальным интересам и было приемлемым для турецкой стороны».

ИА REGNUM напоминает, что история с подписанием ЗСТ между Украиной и Турцией тянется уже несколько лет. В частности, ранее стороны заявляли, что документ может быть подписан до конца 2017 года. Тогда было заявлено, что власти стран уже договорились по большинству пунктов документа, хотя переговоры и затягиваются в связи с большой разницей в себестоимости товаров промышленного производства в Украине и Турции.

В феврале этого года было заявлено, что Украина и Турция в ближайшее время активизируют политические консультации относительно ЗСТ. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда уточнил, что «4 млрд долларов товарооборота очень далеки от нашего потенциала».