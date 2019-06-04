Трамп посетил Букингемский дворец, где встретился с Елизаветой II

Лондон, , 10:18 — REGNUM В ходе своего визита в Великобританию, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Об этом 4 июня передаёт телеканал Sky News.

В Букингемский дворец Трамп прибыл на президентском вертолете. Американский президент вместе с первой леди США Меланьей Трамп, Елизаветой II, её сыном принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой приняли участие в торжественной церемонии по случаю государственного визита лидера США под звуки государственного гимна Великобритании. Затем они совместно выпьют чаю.

Как сообщало ИА REGNUM, перед визитом Трампа глава МИД Джереми Хант назвал Британию и США лучшими друзьями, которых только можно найти на планете.

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