Отчебучили: неделя в Чувашии

Наталия Николаева, , 13:48 — REGNUM

Начало лета в Чувашии обернулось политической активностью. В публичном пространстве то тут, то там мелькают разного веса политики, активность которых сейчас может расцениваться как претензия на главный пост в республике (напомним, второй срок главы Чувашии Михаила Игнатьева заканчивается в августе 2019 года). Главным массовым мероприятием стало 1 июня, к которому чиновники усиленно готовились и пиарили несколько месяцев: в рамках Международного дня защиты детей Первый канал провёл благотворительную акцию «Стань первым». Чебоксары стали 17-м городом, принимавшим проект, и со своим «праздником детства» внёс свою лепту в нивелировании скандала вокруг шоу «Голос. Дети». Однако и в чувашской столице не обошлось без скандалов.

«Праздник в целом удался. Одним словом, отчебучили — в хорошем смысле слова. Правда, и в привычном значении не обошлось без казусов и скандальных событий», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Чем были заняты политики

В Чебоксарах на неделе побывал первый вице-спикер Совета Федерации, бывший глава республики Николай Федоров, визит которого остался незамеченным республиканской прессой. В его свите был замечен экс-депутат Госдумы и бывший заместитель главы Федерального агентства по делам национальностей Павел Семенов, имя которого много лет перечисляется в списке кандидатов на высший пост в республики. Высокий гость (Федоров) провёл приём граждан и посетил сельскохозяйственную академию, где «отметил важность закрепления кадров на селе и поделился своим опытом решения данной проблемы в качестве руководителя Чувашии». И рассказывал, что «как десять лет назад, будучи президентом Чувашии», открывал здесь корпус инженерного факультета.

Также Федоров предложил сельхозакадемии подумать над подписанием соглашений с Мурманской областью и Коми — данные регионы, напомним, возглавили бывший премьер-министр Чувашии Сергей Гапликов и уроженец Чебоксар, бывший замминистра строительства России Андрей Чибис, которые ранее так же рассматривались как кандидаты на пост главы Чувашии.

В Коми тоже вспоминали Федорова. Бывший вице-спикер Госсовета Чувашии Анатолий Князев, с 2016 года возглавляющий в правительстве Гапликова министерство сельского хозяйства, рассказал местным журналистам о своём «главном наставнике» Федорове. И ни разу не упомянул своего бывшего патрона и, поговаривали, друга Михаила Игнатьева, который как-то прозрел, увидев в Князеве своего конкурента, и удалил подальше, лишив должности вице-спикера и главы фракции единороссов в Госсовете.

«Мой главный наставник — первый глава Чувашии Николай Васильевич Фёдоров. И он им, моим наставником, и остался. Считаю, что есть чему поучиться у него. Он 17 лет проработал главой Чувашии и многого достиг в жизни. Он политик высокого полета. Сегодня он для меня пример, главный учитель. Всегда приятно с ним общаться, я многое узнаю о большой политике, политике на уровне Москвы, значимости людей, кто и что определяет в стране, в этой жизни, и куда надо двигаться, что нужно делать дальше в глобальной цивилизации и стратегической политике нашей страны», — цитирует Князева агентство «Комиинформ».

Главные чувашские справороссы, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Олег Николаев (который, напомним, составил Михаилу Игнатьеву конкуренцию на выборах 2015 года), провели приёмы граждан (жителей республики продолжают волновать вопросы трудоустройства, выплаты заработной платы, ЖКХ), а также приняли участие в праздничных мероприятиях 1 июня. Лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов провёл в Чебоксарах заседание секретариата рескома, «заострив внимание на подготовке к сентябрьским выборам в Чувашии, нужно будет выдвигать от КПРФ кандидатов в депутаты по 15 округам». Оппозиционные партии также подхватили протесты в районах Чувашии, связанные с землями.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, помимо традиционно закрытых от федеральной прессы поездок и совещаний, встречался с генеральным консулом Венгрии в Казани Адамом Штифтером, провёл первое заседание подгруппы «Развитие физической культуры и спорта» рабочей группы Государственного совета России и праздновал 1 июня вместе со звёздным десантом.

Дети в День защиты детей — «второстепенное звено»?

1 июня в Чебоксарах прошла благотворительная акция Первого канала «Стань первым!». По данным властей, она собрала около 58 тыс. человек, в том числе 30 тыс. детей. Праздник детства получился действительно массовым и масштабным, к чему обязывает главная юбилейная дата года в Чувашии — 550-летие со дня основания Чебоксар. И надо отдать должное властям, которые сумели привлечь в регион проект и изыскали средства на детский праздник с телезвёздами. Косвенно нивелировав чужой скандал, связанным с детским проектом «Голос», Чебоксарам не удалось избежать своего.

Для властей Чебоксар массовые публичные мероприятия с участием детей давно стали своего рода визитной карточкой и почти рядовым мероприятием: последние годы детсадовцы используются в «масовках» столь же активно, как и бюджетники, при любой погоде — и в жару, и в дождь. И наряжают их в зависимости от события, порой превращая всё в фарс. Даже в свой главный праздник — 1 июня, международный день защиты детей.

1 июня началось с ожидания: высокие гости запаздывали примерно на час, а главные «виновники» праздника изнемогали в жару. Но разве такие мелочи примут во внимание в рамках столь грандиозного праздника — это слёзы отдельных детей и переживания их родителей.

«Огромное «спасибо» организаторам праздника Дня защиты детей. Должны были выступать с творческими коллективами. Концерт должен был начаться в 9:45, а начался в 10:30. Из-за этого половину номеров вычеркнули. То есть в детский праздник дети — второстепенное звено. Мы жертвуем своим временем для своих детей, мы могли бы организовать нормальный отдых. А вместо этого переодевались туда-сюда, потолкались, и у детей, естественно, было испорченное настроение. Были те, кто и плакал… Зато организаторы ходили с лицами, как будто им все всё должны», — пишет в соцсети пользователь Н. Лукина.

«У Кадетского корпуса дети очень устали. Некоторые не выдерживали. Хорошо, что дежурила бригада скорой помощи… Но промаршировали они отлично, вот кому надо было бесплатное мороженое», — делятся другие пользователи.

И обсуждение доходит до слухов о том, что якобы «был кастинг деток, которые бы получили из рук Якубовича мороженое». А вот любимец публики и телезвезда Леонид Якобович, который прилетел на праздник на вертолете и раздавал детям мороженое, оказался в центре федерального скандала. Предметом обсуждения, возмущения и даже угроз стал чёрный Lexus, который 1 июня на Красной площади Чебоксар проехал по пешеходному тротуару. По данным местных СМИ, за рулём был Якубович, однако в полиции это пока не подтверждают, но проверку проводят.

3 июня появилась информация со ссылкой на концертного директора шоумена Табриза Шахиди, что Якубович за рулем автомобиля двигался по тротуару в Чебоксарах по распоряжению сотрудника ГИБДД, объезжая стоящий на дороге автобус.

«Леонид Аркадьевич двигался к месту проведения праздника. По распоряжению патрульного со скоростью 1 км/ч объехал. Двигался по газону и тротуару, никому не мешая, ни с кем не ругаясь», — цитирует его издание Daily Storm.

Отметим, что за несколько дней до начала праздника скандалом обернулось размещение на портале госзакупок информации о проведении банкета за бюджетный счёт для участников и гостей благотворительной (!) акции. Напомним, при начальной цене в 1,1 млн рублей планировалось направить более 980 тыс. рублей для потчевания гостей в ресторане «Роланд», в расчёте на одну персону чек выходил на 4,9 тыс. рублей. Минэкономразвития Чувашии заявило о том, что информация о закупке «является недостоверной», ссылаясь на то, что подведомственное ему учреждение действовало без согласования с учредителем. При этом министерство признало, что первоначально планировалось угощать гостей за счёт налогоплательщиков Чувашии.

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Протесты в Чувашии

Протестные настроения в Чувашии стали обретать новые формы, которые меняют и распределение сил в регионе накануне предвыборной борьбы. Главной ценностью в этой борьбе становится земля — самое ценное, что есть у чувашского народа и за который он готов идти на многое, а с учётом непростой экономической ситуации — на очень многие. Этот протест «подогревают» не только неуклюжие действия (как и бездействие) чиновников, которые не считают нужным разговаривать с населением и разъяснять ситуацию, а то и допускают «чудовищные безобразия». Протест «опекают» и оппозиционные силы: к примеру, если речь идёт о передаче-продаже земли китайскому инвестору, то к бунтующему народу присоединяются справороссы, а если надо помочь жителям в их борьбе против застройки или за участки для многодетных семей, то тут на передовой — коммунисты. И народ, который готов за свою землю идти до конца, поддерживает оппозицию с благодарностью. Складывается ощущение, что власти сами дают повод для того, чтобы объединить народ против себя.

Наиболее опасная ситуация складывается с предоставлением земли китайскому инвестору (ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания») под строительство молочного завода. Хотя дело не в заводе, конечно: самый страшный сон для местного населения — это выжженная и бесплодная земля, чем «прославились» отдельные китайские компании в ряде регионов. Зачин подали жители Эхветкасов в Моргаушском районе, которые выступили против строительства «китайского» молокозавода и не помогли никакие речи высоких чинов об «инвестициях, рабочих местах, контроле за деятельностью партнёра». Этот пример вдохновляет жителей Красной горки в Цивильском районе, активная часть населения которой также бойко выступила против молокозавода. И хотя этот участок — «один из вариантов», бунт нарастает, а власти в очередной раз провалили информационно-разъяснительную работу, пустив всё на самотёк. Политики полагают, что волнения могут начаться и в других муниципалитетах — в частности, в Чебоксарском и Шумерлинском районах, где также рассматриваются варианты предоставления земельных участков под молочный завод.

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И если китайским инвесторам предлагают, что называется, лучшее из оставшегося, то в Ядринском районе многодетным семьям пытаются отдать «участки с лесом и капитальными строениями», даже с ведущей к ним единственной дорогой. К примеру, как отмечают матери, бывшее здание овощехранилища занимает три предлагаемых участка, а некоторым предложили участки, занимающие грунтовую дорогую.

«Распродажа земли в Чувашии идёт полным ходом. И в то же время для своих жителей предлагаются чудовищные участки. В Ядрине многодетным семьям предлагаются участки, на которых расположены заросли деревьев и бывшие капитальные сооружения колхоза. Администрация предлагает многодетным матерям самостоятельно очистить участки от насаждений и от строений. В противном случае администрация угрожает переставить их в конец очереди, либо вообще исключить из реестра. А тем временем китайским инвесторам собираются выделить на территории республики хорошие земли. Так на кого работает наша власть?» — недоумевает депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев (фракция КПРФ).

По его словам, таким образом «выкручивают руки многодетным семьям», что «чудовищно, бесчеловечно», сделано «в извращённой форме».

В том же Ядринском районе оппозиция подхватила разразившийся скандал вокруг СХПК «Заветы Ильича». По неподтверждённым данным, срок аренды, в течение которого инвестор «обещал произвести модернизацию, закончился, но техника и другая собственность обратно не возвращаются». Отмечается, что написаны обращения и заявления в МВД, прокуратуру, «но в ответ только тишина».

"Полным ходом идет и вырубка леса, администрация и глава района это «не замечают». Вообще, у нас в республике есть хоть какая-то власть и законы? Местные жители отчаялись ждать помощи, а колхоз и далее продолжает бездействовать, и люди не могут приступить к работе», — говорят коммунисты.

Ещё один протест зреет в чебоксарском Заволжье, в посёлке Первомайский. В сети появилось видеобращение, где группа людей, представляющихся жителями поселка, высказывается против застройки береговой линии Волги, прилегающей к территории населенного пункта. Инициативная группа заявляет, что земли размежеваны, переданы в аренду. Также, по их словам, эти земли находятся в водоохранной зоне, хотя ранее они несколько лет пытались оформить права на землю. Авторы обращения требуют от властей Чебоксар и Чувашии, а также депутатов, ответить, почему эти действия не были согласованы с жителями в рамках публичных слушаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в чебоксарском Заволжье, где в этом году могут начаться работы по газификации, активизировалось жилищное освоение территории. в январе 2019 года мэрия Чебоксар приняла предложение от общества с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — «Торговый Домъ Хорошавина Андрея Васильевича» — о подготовке документации по планировке территории площадью более 1 га в посёлке Сосновка. Согласно техническому заданию, речь идёт о проведении «инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства». Это два участка общей площадью 1,14 га, расположенные в Заволжье — посёлке городского типа Сосновка (посёлок Первомайский).

Борьба за Чебоксарский залив

Первый арбитражный апелляционный суд вынес определение по делу о том, в чьей собственности находится Залив в Чебоксарах, — федеральной или муниципальной. Иск подала администрация Чебоксар, ссылаясь на то, что отвод земель под строительство объекта сделан муниципалитетом, Залив является искусственным прудом и не имеет постоянной гидравлической связи с природными водоёмами. Ответчиком выступили Верхне-Волжское бассейновое водное управление, управления Росимущества в четырёх регионах Поволжья. Суды двух инстанций отказали в удовлетворении заявления. При этом спор был не только между органами власти, но и бизнесом.

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Отметим, что министерство природы Чувашии просило оставить решение суда первой инстанции без изменений. Ещё более примечательно, что против администрации Чебоксар выступило АО «Инженерная защита», единственным учредителем которого является чебоксарский городской комитет по управлению имуществом.

Эксперты считают, что при худшем раскладе власти Чебоксар теперь самих могут призвать к ответу: за трату бюджетных средств при благоустройстве территории.

Незапятнанный герой

Народный артист Чувашии Станислав Садальский в своём инстаграмме публикует фотографии со «встречи прямых потомков Василия Чапаева» в Москве.

«[Чапаев] по-моему, единственный не запятнанный герой России… Уважаю-обожаю», — пишет артист, вспоминая, что президент Владимир Путин на вопрос о любимом фильме ответил, что это «Чапаев», а «Сталин смотрел фильм больше 30 раз».

«Помню крылатые фразы из фильма, которые приписывают герою России.

— Всё, что вы тут наговорили — это наплевать и растереть. А теперь слушай, что я говорить буду.

— Тихо все!!! Чапай ДУМАТЬ будет!»

За мэрией Чебоксар присмотрит «своя» прокуратура

3 июня приступила к работе вновь созданная прокуратура города Чебоксары. в республиканском надзорном ведомстве сообщают, что она «будет осуществлять деятельность, в первую очередь связанную с надзором за работой администрации столицы республики, а также управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары, инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары, управлением Пенсионного фонда России в г. Чебоксары, а также иных государственных учреждений, действующих на территории города». Исполняющим обязанности новой структуры назначен Денис Антонов, ранее работавший, как в районных прокуратурах, так и в аппарате прокуратуры республики.

Прокуратура города Чебоксары организована приказом Генерального прокурора РФ от 29 марта 2019 года. Штатная численность — 11 человек: девять «оперативных» работников во главе с прокурором города, а также специалист и водитель. На церемонии открытия работникам созданной прокуратуры были вручены «служебные удостоверения, ключи от кабинетов, а также от служебного автомобиля», говорится в сообщении.

Располагается вновь созданная прокуратура она в одном издании (ул. Байдукова, 23А) с прокуратурам Ленинского и Московского районов Чебоксар, Чебоксарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашии. В ведомстве поясняют, что данные структуры «продолжат осуществлять свою надзорную деятельность».

Инвестиции: Чувашия сорвала план, Ядрин победил

Ядрин вошёл в число 80 малых городов, которые по итогам конкурса получат федеральные средства на создание комфортной городской среды. На реализацию проекта «Соединяя поколения» город получит 40 млн рублей. По замыслу, проект преобразится Комсомольская улица — исторический центр длиной около километра, где проходят главные мероприятия. Всего в число победителей вошли 17 малых городов ПФО.

Подробнее: 17 малых городов Поволжья получат федеральные средства на благоустройство

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Пока в Ядрин инвестируют федеральные средства, Чувашия проваливает республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП): по итогам 2018 года республика не смогла освоить более 27% средств, или порядка 860 лн рублей. Хуже всего шло освоение средств по подразделу «Коммунальное хозяйство» — менее половины выделенных средств.

Миллиард на чиновников

В Чувашии с численностью населения 1,2 млн человек «кассовое исполнение на содержание органов госвласти» в 2018 году составило 1 млрд рублей. В том числе 287 млн рублей получила администрация главы республики, из них 105 млн рублей — на обеспечение государственных функций. При этом, по словам министра финансов республики, в Чувашии — «самые минимальные» «расходы на содержание органов госвласти по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа». Безусловно, имеются в виду данные в абсолютных цифрах — показатели на душу населения не рассчитываются.

Подробнее: На содержание чиновников в Чувашии тратят миллиард

В прошлом году доходы республиканского бюджета составили 49,7 млрд рублей (113% к 2017 году), в том числе собственные — 29,8 млрд рублей (111,4%), израсходовано 48,4 млрд рублей (110,4%), бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,3 млрд рублей. По данным Росстата, в 2018 году в органах исполнительной власти Чувашии числились 984 человека, укомплектованность составила 93,4%. Средняя зарплата у чувашских чиновников составила 25 105 рублей при росте за год на 9,7%.

Главный пожарный Чувашии — о пожаре на базе спецназа

Руководителя ГУ МЧС по Чувашии Станислава Антонова на сессии Госсовета депутаты спросили о причинах возгорания 2 мая на учебно-тренировочной базе отряда спецназа «Гром» в чебоксарском Заволжье. Ни одну из версий главный спасатель республики не назвал, пообещав только, что заключение «будет выдано в середине июня». По его словам, пожарно-техническая экспертиза продолжается, её усложняет тот факт, что «не очень много нам досталось вещественных доказательств». Напомним, база сгорела полностью.

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Напомним, происшествие примечательно не только тем, что произошло на объекте, охраняемом от глаз гражданских лиц. По данным местных СМИ, в тот момент там якобы находился сын главного полицейского Чувашии Сергея Неяскина — Дмитрий Неяскин, который в феврале 2019 года стал заместителем министра юстиции Чувашии. Через некоторое время стало известно, что работающий три года на посту Сергей Неяскин написал рапорт об отставке и ушёл в отпуск.

Троллейбус без тормозов

Стали известны детали происшествия в центре Чебоксар, где сорвался с буксира троллейбус без тормозов и его остановил на Красной площади только гранитный парапет возле пешеходной части.

«Техпомощь буксировала троллейбус (у него отказали тормоза). При повороте на Московский мост жесткая сцепка сорвалась, и машина покатилась вниз по Президентскому бульвару. Встречные легковушки и мусоровоз едва успели увернуться от мощного столкновения. Троллейбус без тормозов вырулил на площадку перед бывшей остановкой общественного транспорта «Красная площадь», развернулся, заехал на свободное место на парковке и только там смог остановиться, ударившись о каменную преграду. Пострадавших нет, повреждены две машины», — описывают произошедшее «Чебоксарские новости».

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По данным издания, за рулем троллейбуса тогда находилась Венера Чапуркина — водитель с 18-летним стажем. Заместитель директора по эксплуатации МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Валерий Орлов, оценивая ситуацию, заявил, что «на нашем предприятии подобное случилось впервые» и считает, что водитель «действовала профессионально, предприняла все меры по остановке троллейбуса».

Смерть школьницы и другие ЧП

Федеральный резонанс получило происшествие во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах: 29 мая 18-летняя школьница, которая обучалась на дому, скончалась во время экзамена. Позже минздрав республики сообщит, что у девочки был врождённый порок сердца, а минобразование (единственный, кто извинился перед родными и близкими ребёнка) добавило, что врачи рекомендовали не сдавать в тот день ЕГЭ: «уже по внешнему виду было понятно, что ей сильно нездоровится». Тем не менее девочка не отступилась от своего решения. И уже через час после начала экзамена ей стало плохо, и врачи не смогли её спасти. По данному факту следственное управление проводит проверку.

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Продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на санитара скорой помощи в Новочебоксарске: инцидент произошёл во дворе дома № 14 по улице Советской, куда врачи прибыли по вызову. По данным следствия, 26-летний злоумышленник «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками». На видео, которое попало в сеть, запечатлено также, как санитар скрутил нападавшего и уложил его на асфальт — в ответ трое знакомых злоумышленника напали на сотрудника скорой. Фигурант уголовного дела пояснил, что «был очень сильно выпивший», а санитар «не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие».

Трагедией могло закончиться происшествие в детском саду Чебоксар: 27 мая двое пятилетних детей во время прогулки нашли на веранды растущие грибы и решили полакомиться находкой. По данным правоохранителей, детсадовцы «сорвали их, пожевали и выплюнули». Дети были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

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Кроме того, следственное управление проводит проверку по факту происшествия в ночном клубе «The one» в Чебоксарах. По предварительным данным, 1 июня около трёх часов ночи здесь скончался посетитель заведения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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О других событиях коротко

В Арбитражном суде Чувашии назначено первое заседание по делу о поставке комплекса медицинского оборудования в модульном исполнении для «Центра ядерной медицины». Контракт с поставщиком в лице компании «Юсар+» был расторгнут, так как, по данным прокуратуры, поставленное оборудование не прошло государственную регистрацию в установленном порядке в Росздравнадзоре. И теперь в Чувашии пытаются вернуть оплаченный из бюджета авансовый платёж — с учётом пени, это порядка 150 млн рублей.

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В комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с российско-японскими переговорами министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два» отмечается активизация взаимодействия на региональном уровне. Уточняется, что японские префектуры в течение года посетили главы восьми субъектов Федерации (Санкт-Петербург, Бурятия, Татарстан, Якутия, Нижегородская, Новгородская, Ульяновская, Челябинская области), а также представители администраций и деловых кругов еще семи регионов (Республика Чувашия, Красноярский край, Воронежская, Новгородская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области).

Аэропорт Чебоксар назван в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации и первого космонавта Андрияна Николаева, который в 1962 году работал на орбите без скафандра. За это проголосовали 62% человек (36 650). Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование по маловодью. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу. В Татарии заседание комитета парламента по экологии посвятили проблеме снижения уровня воды на водных объектах, отметив, что «рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб» из-за обмеления Волги.

В республиканской клинической офтальмологической больнице был прооперирован пациент, которому исполнилось 100 лет. При поступлении пациент был слеп на оба глаза, после операции острота зрения 30%. Отмечается, что на следующий день после операции пациент «отметил существенное улучшение зрения, осыпал комплиментами свою дочь и сестринский персонал отделения».

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