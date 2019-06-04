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В Курганской области дан старт выдвижению кандидатур на пост губернатора

Политика

На выдвижение претендентов на губернаторский пост дано 30 дней

Курган, 4 июня 2019, 10:08 — REGNUM  Депутаты Курганской областной думы проголосовали за старт губернаторских выборов. Решение было принято 4 мая 2019 года на внеочередном заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официально утверждена дата выборов на пост главы региона — 8 сентября 2019 года. На выдвижение претендентов на губернаторский пост дано 30 дней. Отсчёт будет вестись с официального опубликования решения областной думы в проправительственной газете, то есть с 5 или 6 мая.

Напомним, очередные выборы губернатора Курганской области назначены в связи с досрочным сложением полномочий прежнего главы Зауралья Алексея Кокорина по собственному желанию. Со 2 октября 2018 года временно исполняет обязанности губернатора региона Вадим Шумков.

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Выборы губернатора Курганской области — 2019
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