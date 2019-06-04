Эрдоган подтвердил приобретение Турцией комплексов С-400

Анкара, , 10:05 — REGNUM Турецкая сторона не намерена пересматривать планы по приобретению у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет турецкий ежедневник Нurriyet.

О шаге назад в соглашении с Россией нет и речи, подчеркнул турецкий лидер. Он заверил, что Анкара следует заключенным с Москвой договоренностям.

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Как сообщало ИА REGNUM, намерение Турции приобрести российские комплексы С-400 вызвало недовольство Соединенных Штатов. США указывают на несовместимость С-400 со стандартами НАТО, что позволит России получать разведданные о новейших самолётах.

Несмотря на призывы Вашингтона отказаться от сделки и угрозы исключить Турцию из программы по производству и получению истребителей F-35, в Анкаре не раз заявляли, что получат российские ЗРС.

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