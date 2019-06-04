Австрия запретила сдачу экзаменов на водительские права на турецком языке

Вена, , 10:03 — REGNUM В Австрии перестанут принимать экзамены на водительские права на турецком языке с июня 2019 года. Об этом передает телерадиокомпания ORF.

Сдавать экзамены на водительские права в Австрии теперь можно будет только на немецком, английском, словенском и хорватском языках. При этом турецкий язык был вторым по частоте использования при сдаче экзаменов.

Действующее законодательство в сфере управления транспортными средствами не предполагает сдачи теоретических экзаменов на иностранных языках. Кроме того, в 2019 году в Австрии были разработаны и вступили в силу новые билеты и учебные пособия для сдачи экзаменов на право вождения. Из-за экономии бюджетных средств экзаменационные материалы не стали переводить на турецкий язык.

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