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Австрия запретила сдачу экзаменов на водительские права на турецком языке

Политика

С июня 2019 года

Вена, 4 июня 2019, 10:03 — REGNUM  В Австрии перестанут принимать экзамены на водительские права на турецком языке с июня 2019 года. Об этом передает телерадиокомпания ORF.

Сдавать экзамены на водительские права в Австрии теперь можно будет только на немецком, английском, словенском и хорватском языках. При этом турецкий язык был вторым по частоте использования при сдаче экзаменов.

Действующее законодательство в сфере управления транспортными средствами не предполагает сдачи теоретических экзаменов на иностранных языках. Кроме того, в 2019 году в Австрии были разработаны и вступили в силу новые билеты и учебные пособия для сдачи экзаменов на право вождения. Из-за экономии бюджетных средств экзаменационные материалы не стали переводить на турецкий язык.

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Политическая жизнь Австрии
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