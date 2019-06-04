ФАН: Западные и арабские СМИ пытаются устроить переворот в Хартуме

Хартум, , 10:01 — REGNUM Армейские подразделения и силы быстрого реагирования Судана (СБР) предотвратили эскалацию конфликта на площади перед Министерством обороны, где раскинулся лагерь протестующих. По сообщению ФАН, провокаторы жгли покрышки и подстрекали людей к беспорядкам.

Сообщается, что силам безопасности пришлось разогнать провокаторов, отделяя их от протестующих. В это время панарабский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что при разгоне погибло девять человек. По признанию самого телеканала, информацию тележурналисты брали из неподтвержденных данных в соцсетях.

Информацию «Аль-Джазиры» подхватила и британская корпорация ВВС News, опубликовав старые снимки из фотобанка Agence France-Presse. Как отмечает ФАН, за все время конфликта именно западные и частично арабские страны всеми силами подогревали пожар народного недовольства.

По данным издания, вся поступавшая в этот день информация с мест от крупных зарубежных телеканалов велась удалённо. Своих корреспондентов ни «Аль-Джазира», ни BBC News на месте не имели.

Пока представители переходного военного совета Судана не сообщали о пострадавших и погибших во время произошедшего мятежа. Как подчеркивает ФАН, ситуация в Хартуме требует последующего расследования, чтобы узнать настоящие причины произошедшего.

Доктор исторических наук Игорь Герасимов уверен, что обнародованные «Аль-Джазирой» и ВВС News данные — «вброс и провокация». Герасимов, являющийся специалистом по Судану, считает, что «почерк фейковых сообщений схож».

По его мнению, таким образом «Запад планирует добиться полного распада Судана. Страна, владея обширными территориями, является очень влиятельным игроком на африканском континенте. Она также представляет собой лакомый сырьевой источник». Особенно актуальными подобные цели стали на фоне отстранения от власти бывшего президента Омара аль-Башира, уверен Герасимов.