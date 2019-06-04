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Саакашвили может войти в команду Зеленского — СМИ

Политика

Вопрос ещё не решён

Саакашвили может войти в команду Зеленского — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 4 июня 2019, 09:46 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский может взять в свою команду экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук, сообщило 4 июня издание Liga.net.

«Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться», — рассказал он.

По словам Стефанчука, команде Зеленского нужны «интересные люди» с новыми идеями, демонстрирующие новые подходы.

Напомним, ранее Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. В свою очередь грузинский политик заявил, что не претендует на какие-либо должности и готов помочь новому украинскому президенту дельными советами.

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