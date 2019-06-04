Глава МИД РФ ответил на нападки по поводу проведения парадов в День Победы

Москва, , 09:39 — REGNUM Проводя парады в День Победы, Россия занимается сохранением памяти о погибших в войне, а вовсе не насаждает милитаризм. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «О Дне Победы», которая была опубликована на сайте издания «Международная жизнь».

По мнению Лаврова, Европа не обращает внимания на факельные шествия необандеровцев по центральным улицам столицы Украины, на марши ветеранов и поклонников «Ваффен-СС» в Риге и Таллине, зато стала критиковать Россию за парады в честь Дня Победы.

«Хочется спросить у тех, кому не нравятся слезы наших ветеранов на парадах, кто критикует «военизированные» акции в честь Победы: как вам такая «демилитаризация» сознания по-европейски?» — задается вопросом Лавров.

Он добавил, что сожалеет о том, что и в России находятся люди, которые подхватили мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы.

По словам Лаврова, в Европе пытаются сгладить «острые исторические углы» и подменить воинские почести победителям «нейтральными» примиренческими мероприятиями. Однако нельзя забывать уроки истории, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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