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Политик и бизнесмен Субианто встретился с бывшим главой Индонезии — СМИ

Политика

Прабово Субианто выразил свои соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди Индонезии Ани Юдойоно

Богор, Индонезия, 4 июня 2019, 09:39 — REGNUM  Кандидат в президенты Индонезии, политик и бизнесмен Прабово Субианто посетил резиденцию бывшего главы Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно в Богоре, сообщает Antaranews.

Известно, что Прабово Субианто встретился с бывшим президентом страны, чтобы выразить свои соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди Индонезии Ани Юдойоно.

Политик извинился за то, что не смог присутствовать на церемонии прощания с экс-первой леди Индонезии, которая ушла из жизни 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва назвала кончину бывшей первой леди страны Ани Юдойоно большой потерей для индонезийской нации.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в Индонезии выразила соболезнования в связи с кончиной Ани Юдойоно

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Внутренняя политика Индонезии
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