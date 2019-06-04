Политик и бизнесмен Субианто встретился с бывшим главой Индонезии — СМИ

Богор, Индонезия, 4 июня 2019, 09:39 — REGNUM Кандидат в президенты Индонезии, политик и бизнесмен Прабово Субианто посетил резиденцию бывшего главы Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно в Богоре, сообщает Antaranews.
Известно, что Прабово Субианто встретился с бывшим президентом страны, чтобы выразить свои соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди Индонезии Ани Юдойоно.
Политик извинился за то, что не смог присутствовать на церемонии прощания с экс-первой леди Индонезии, которая ушла из жизни 1 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва назвала кончину бывшей первой леди страны Ани Юдойоно большой потерей для индонезийской нации.
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