Владимиров выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Ставрополья

Ставрополь, , 09:30 — REGNUM Владимир Владимиров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Ставропольского края, которые состоятся в сентябре этого года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, 3 июня комиссия приняла от Владимирова необходимый пакет документов.

Ранее, напомним, кандидатура Владимирова для выдвижения на выборы губернатора была одобрена на партийной конференции регионального отделения «Единой России».

Старт избирательной кампании краевая дума дала 30 мая. Документы для выдвижения кандидатов на должность губернатора избирательная комиссия Ставропольского края принимает до 1 июля.

Напомним, выборы губернатора Ставрополья назначены на 8 сентября — единый день голосования. В этот же день в регионе состоятся выборы в органы местного самоуправления в девяти муниципальных образованиях Ставропольского края.

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