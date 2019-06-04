Законопроект о санкциях за вмешательство в выборы одобрен сенатом США

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Законопроект, получивший название «Закон о сдерживании иностранного вмешательства» (DETER), который предполагает запретить иностранным гражданам, уличённым во вмешательстве в выборы США, въезд в страну, был одобрен сенатом Соединённых Штатов накануне вечером, 3 июня. Причём за документ сенаторы проголосовали единогласно, сообщает газета Hill.

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Законопроект, внесённый сенаторами Линдси Грэмом и Диком Дарбином, предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто «пытался или осуществлял ненадлежащее вмешательство в выборы в США». Речь идёт как о нарушении законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.

«Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединённые Штаты, этот закон посылает сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы», — заявил после голосования сенатор Линдси Грэм.

После утверждения законопроекта палатой представителей, документ поступит на подпись президенту.

В апреле 2019 года американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предлагали ввести персональные санкции против российских «высокопоставленных политиков и олигархов». Так, в частности, запретить въезд в страну для политиков, подозреваемым во «вмешательстве» в выборы.

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В США хотят ужесточить законы, чтобы Россия не «вмешивалась в выборы»

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, вмешивающихся в выборы в Соединённых Штатах как посредством хакерских атак, так и любым другим путём. Документ обязывает американские спецслужбы начинать расследования в случае подозрений на вмешательство в избирательный процесс. При выявлении доказательств санкционные меры должны будут вводиться автоматически.

Напомним, в мае 2017 года в США специальном прокурором Робертом Мюллером было начато независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в Соединённых Штатах в 2016 году. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание главой Белого дома. В марте 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора заявил, что сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году выявлено не было.

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