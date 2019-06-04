Тюмень, , 09:02 — REGNUM В Тюмени открыт офис почётного консула Республики Корея. Резиденция расположилась в отреставрированном здании XIX века — особняке купца первой гильдии Колмакова по ул. 25-го Октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации областной столицы.

Полномочия консула распространяются не только на Тюменскую область, но и на другие регионы Уральского федерального округа.

В новом офисе состоялось рабочее совещание с корейской делегацией, на котором глава региона Александр Моор рассказал о сферах, где есть перспектива взаимного сотрудничества Южной Кореи и Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компании из Южной Кореи планируют построить в Тюмени центр для пожилых людей и образовательный детский парк. Меморандумы между строительными компаниями был подписаны при содействии почетного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева в Сеуле в начале мая 2019 года.

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