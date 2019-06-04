СМИ сообщили о нахождении под стражей «казненного» дипломата КНДР

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Специальный представитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль, который, по версии южнокорейских СМИ был казнен, на самом деле жив, но находится под стражей, сообщил 4 июня американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время северокорейские следователи пытаются установить, какую роль Чхоль сыграл в неудачно завершившимся саммите лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Как сообщают источники телеканала, дипломат может получить «серьезное наказание», однако пока его судьба не определена.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo распространила информацию, что ряд чиновников Северной Кореи якобы были казнены из-за провала переговоров на саммите США и КНДР в Ханое.

Напомним, в конце февраля. в Ханое проходил саммит США — КНДР. На второй день переговоры лидеров двух стран закончились провалом, в результате лидеры двух стран так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.

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