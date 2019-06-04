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Братья и сёстры школьников смогут поступать в школу на льготных основаниях

Политика

Изменения внесут в Гражданский кодекс РФ

Братья и сёстры школьников смогут поступать в школу на льготных основаниях
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Екатеринбург, 4 июня 2019, 08:37 — REGNUM  Дети, чьи старшие братья или сёстры уже учатся в школе, смогут зачисляться в то же учебное заведение в приоритетном порядке. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения планируют внести в Гражданский кодекс.

«Толчок к рассмотрению этого вопроса возник в Екатеринбурге», — заявил депутат.

По словам Крашенинникова, после решения этой проблемы можно будет планировать дальнейшее расширение списка льготников, имеющих право на приоритетное зачисление в школу.

Напомним, ранее екатеринбургские депутаты просили Госдуму увеличить список льготных категорий, которые могут поступать в первоочередном порядке в школы и детские сады. Сейчас такое право есть у детей сотрудников силовых структур и надзорных ведомств, а также детей пожарных, судей и военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдуму попросят расширить список детей-льготников для учебных учреждений

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