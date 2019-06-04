Трамп может встретиться с Зеленским после Путина — СМИ

Киев, , 08:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G20 в немецком городе Гамбурге, заявил советник президента Украины Борис Тизенгаузен, сообщило 3 июня «Радио Свобода».

«Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20», — рассказал он.

Тизенгаузен отметил, что инициатором встречи выступила американская сторона. Возможно, Трамп и его команда заинтересованы расследованием деятельности украинской компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден — сын конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

«В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приёмный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена на Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа», — добавил советник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Зеленский поблагодарил за приглашение и обратил внимание на проект закона об усилении поддержки Украины, представленный в палате представителей Конгресса США

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