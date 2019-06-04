В Екатеринбурге обсуждают вопросы кодификации законодательства России

Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге начинается расширенное заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Оно проходит в резиденции губернатора Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В повестке значатся вопросы по совершенствованию законодательства о цифровых и вещных правах, а также обсуждение ряда будущих законопроектов и некоторых уже внесённых в Госдуму проектов федеральных законов.

Также 4 июня в резиденции главы региона пройдёт конференция, которая посвящена 25-летию со дня принятия Гражданского кодекса Российской Федерации. Мероприятия, приуроченные к этой дате, продолжатся и 5 июня, уже в здании Уральского государственного юридического университета.