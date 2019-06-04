Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в решении венесуэльского кризиса

Лима, , 08:10 — REGNUM Межгосударственная организация стран Латинской Америки «Группа Лимы» рассмотрит вопрос о помощи России в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, заявил министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио.

«Очевидно, мы собираемся проверить, возможно ли, что позиция России поможет найти решение (в урегулировании кризиса в Венесуэле)», — заявил РИА Новости дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны — члены организации вновь призвали Россию, Турцию и другие государства, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «способствовать возврату к демократии в стране».

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