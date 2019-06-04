Зеленский может встретиться с Трампом в конце июня

Киев, , 08:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года. Об этом заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в интервью «Радио Свобода»

«Скорее всего, встреча (Зеленского и Трампа — ред.) будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20», — сообщил Тизенгаузен.

Советник Зеленского подчеркнул, что Трамп сам пригласил украинского президента, что может говорить о неком «кредите доверия» со стороны Вашингтона.

Он также выразил надежду, что власти США таким образом намерены сдвинуть вопрос с расследованием против украинской газовой корпорации Burisma Holdings.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня пресс-служба президента Украины сообщила, что Трамп пригласил Зеленского посетить США с официальным визитом. Приглашение поступило 30 мая этого года.

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